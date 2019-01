Stavka varnostnega osebja, Fraport odpovedal najmanj 470 letov

Varnostno osebje na frankfurtskem in predvidoma še sedmih drugih nemških letališčih (v Münchnu, Bremnu, Dresdnu, Erfurtu, Hamburgu, Hannoverju in Leipzigu) danes stavka.

Razlog so zahteve po višjih plačah, za katere upravljavci letališč po navedbah sindikata Verdi niso pokazali dovolj velikega zanimanja. Sindikat tako zahteva, da se urna postavka varnostnih delavcev zviša z 20 na 23 evrov. Delodajalci so jim sicer ponudili zvišanje plač, vendar to ni zadostilo zahtevam sindikata. Predlagali so tudi, da bi plače zaposlenih v vzhodnem delu države rasle počasneje kot tistim v zahodnem delu.

Na frankfurtskem letališču odpovedali številne lete, na polete z Brnika stavka naj ne bi vplivala

Letališča so opozorila, da bi lahko zaradi stavke prišlo do težav in motenj v njihovem delu. Fraport, ki upravlja z letališčem v Frankfurtu, je za danes odpovedal 470 od 1200 načrtovanih poletov.

V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, so v ponedeljek popoldne pojasnili, da po dotlej znanih informacijah stavka na polete z Brnika ne bo vplivala.