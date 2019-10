58-letnik šest otrok zadrževal v kleti, kjer so čakali na konec sveta

Nizozemska policija je na odročni kmetiji odkrila družino, ki je kar devet let preživela zaklenjena v kleti. 58-letni Avstrijec z Dunaja naj bi šestim otrokom, danes starim od 18 do 25 let, skoraj desetletje preprečeval stike s svetom in jih prepričeval, da čakajo konec sveta. Odkrili so jih potem, ko je 25-letnik pobegnil s kmetije in zaposlene v baru v bližnji vasi prosil za pomoč.