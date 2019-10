Na Nizozemskem odkrili družino, ki je v kleti devet let čakala na konec sveta

Nizozemski policisti so v kleti kmetije, ki se nahaja v severovzhodni provinci Drenthe, odkrili 58-letnega moškega in družino, ki so jo sestavljali mladi odrasli, stari od 18 do 25 let. V kleti so preživeli kar devet let in čakali na apokalipso oziroma konec sveta.

Na kmetijo so se policisti odpravili po tem, ko si je 25-letnik v bližnji vasi Ruinerwold v baru naročil pivo in tamkajšnjim zaposlenim povedal, da potrebuje pomoč. Policisti so sprva predvidevali, da je bil starejši moški, ki so ga aretirali, njihov oče, a se je to na koncu izkazalo za napačno predpostavko. Moški prav tako ni bil lastnik kmetije. Župan Roger de Grootje dejal, da še nikoli niso videli ali slišali za kaj takšnega. Zaenkrat še nepotrjena poročanja medijev so sicer, da je bil med najdenimi tudi oče otrok, ki pa ni aretirani 58-letnik.

Lastnik bara, kjer je 25-letnik naročil pivo, Chris Westerbeek, je opisal, kako je vstopil moški, ki si je naročil kar pet piv in jih spil. "Potem sem z njim malo poklepetal in povedal mi je, da je zbežal in da potrebuje pomoč. Poklicali smo policijo," je dejal. "Imel je dolge lase, umazano brado, nosil je stara oblačila, zdel pa se mi je zmeden. Dejal mi je, da nikoli ni bil v šoli in da pri brivcu ni bil devet let," je o nenavadni stranki povedal lastnik. "Povedal mi je, da ima brate in sestre, ki živijo na kmetiji in da je on starejši. Želel je spremeniti način njihovega življenja," je še dodal.

Ko so policisti obiskali oddaljeno in osamljeno kmetijo, so odkrili skrivno stopnišče za kredenco v dnevni sobi, ki je vodilo v klet hiše. Tam je kar devet let – po besedah 25-letnika – bivala družina.