Na Nizozemsko zaradi brexita sedeže preselilo že 100 podjetij

Okoli 100 mednarodnih družb je zaradi brexita sedeže že preselilo na Nizozemsko, še 325 pa se jih zanima za selitev, so sporočili iz nizozemske državne agencije za tuje naložbe. Tamkajšnji mediji so poročali, da je samo prvih 62 družb, ki je sedeže že preselilo, na Nizozemskem ustvarilo 2500 delovnih mest in za naložbe namenilo 310 milijonov evrov.

Zanimanja za selitev sedežev po navedbah nizozemske agencije ne kažejo le britanska podjetja, pač pa tudi severnoameriška, azijska in avstralska, sporočilo nizozemske agencije za tuje naložbe povzema francoska tiskovna agencija AFP. "Rastoča negotovost in vse večja verjetnost, da bodo Britanci unijo zapustili brez dogovora, v gospodarstvu ustvarja vse večje vznemirjenje," je dejal prvi mož agencije za tuje naložbe Jeroen Nijland. Kot je izpostavil, se vse več podjetij obrača proti Nizozemski, kjer ustanavljajo sedeže podjetij za evropski trg. Prvih 62 podjetij, ki je sedeže že preselilo, je po navedbah nizozemskim medijev ustvarilo okoli 2500 delovnih mest, za naložbe pa namenilo 310 milijonov evrov. Med zadnjimi, ki sta za evropsko bazo izbrala deželo tulipanov, sta Bloomberg in Discovery, še poroča AFP. Pred meseci pa sta selitev na Nizozemsko napovedala tudi japonska giganta Sony in Panasonic. Prvih 62 podjetij, ki je sedeže že preselilo, je po navedbah nizozemskim medijev ustvarilo okoli 2500 delovnih mest, za naložbe pa namenilo 310 milijonov evrov. FOTO: Dreamstime Za mednarodna podjetja, ki želijo sedeže preseliti z Otoka, se sicer Nizozemska bori s Francijo, Irsko, Nemčijo in Belgijo. Nizozemci ob tem pričakujejo, da bo zanje v prihodnjih mesecih odločilo še več podjetij."Brexit ostaja slaba novica za Nizozemsko, a z brexitom vse več podjetij prihaja k nam," so še zapisali v agenciji. Velika Britanija naj bi EU zapustila 31. oktobra.