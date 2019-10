Na nogavici, s katero je bilo zvezano truplo, našli DNK neznanega moškega

V Varaždinu sodijo Smiljani Srnec, obtoženi, da je pred 19 leti ubila sestro Jasmino Dominić, nato pa njeno truplo skrila v zamrzovalno skrinjo. Kljub temu, da so preiskovalci sprva imeli dovolj dokazov, ki potrjujejo, da je s truplom rokovala obtožena, pa je navzoče v sodni dvorani zdaj presenetil strokovnjak, ki pravi, da so na truplu odkrili tudi sledi DNK doslej neznanega moškega.

Truplo Jasmine Dominić so našli po 19 letih. FOTO: POP TV

Tretji dan sojenja so pričali sodni izvedenci. Prvi je bil zaslišan Željko Sekulić, glavni strokovnjak za daktiloskopijo, odkrivanje in identifikacijo Centra za forenzične preiskave Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške. Prav on je izvedel strokovno oceno najdenih sledi na črnih PVC vrečkah. Na podlagi daktiloskopskega pregleda so bile po njegovih besedah identificirane tri sledi papilarnih linih, od katerih ena pripada odtisu palca Smiljane Srnec. Skupno so strokovnjaki pregledali pet vreč, odtis osumljene pa so našli na robu vreče. Fotografije dokazov so predali sodišču. Kot je ocenil Sekulić, je odtis meril med 12 in 14 milimetri, poroča Jutarnji list.

Na najlonskih nogavicah, s katerimi je bila zvezana pokojna Jasmina, so našli sledi štirih DNK - žrtvinega, osumljenčinega, DNK njune matere Katarine Dominić in doslej še neznanega moškega.

Za njim je pričal izvedenec Marko Krešimir Abramović, neodvisni strokovnjak za biološko preiskave, sicer profesor biologije. Analiza DNK vzorcev in sledi krvi s štirih parov najlonskih nogavic, s katerimi je bila zvezana pokojna, gumijastih rokavic ter nadlahti in pesti pokojne je nedvomno pokazala, da gre za DNK obtožene. Na nogavicah so našli tudi pokojničin DNK ter DNK njune matere Katarine Dominić, pa tudi doslej še neznanega moškega. Komu bi ta lahko pripadal, Abramovič ni znal odgovoriti, sled pa tako ostaja neidentificirana. Bi pa lahko ta na nogavice prešla s premikanjem trupla. Koliko so stare, strokovnjak ni mogel določiti, jih je pa ohranila nizka temperatura v skrinji. Po njegovih besedah te sledi niso bile vidne z golim očesom, najverjetneje pa gre za povrhnjico kože. Tudi DNK ženske, a ga niso mogli analizirati Na gumijastih rokavicah rožnate barve izvedenci sicer niso našli DNK vzorcev obtožene, prav tako ne na sledeh, ki so jih vzeli z desne nadlahti in izpod nohtov umorjene. So pa našli tudi DNK sledi ženske osebe, a ga zaradi premajhne količine niso mogli analizirati. V Center za preiskave so po končanem ogledu hiše Srnčeve forenziki med drugim v analizo prinesli tudi zidarsko kladivo, na katerem so na gumijastem delu našli sledi podobne krvi. Po besedah Abramovića so strokovnjaki vzeli brise, ni pa še znano ali gre za predmet, s katerim so udarili pokojno. Ta je namreč umrla zaradi velkrat počene lobanje, ki je bila posledica udarcev s trdim predmetom.

Tretji dan sojenja - misterij umora v Palovcu se zapleta. FOTO: dnevnik.hr