Na Norveškem odkrili spomenik posvečen žrtvam napadov v Oslu in na Utoyi

Več kot osem let po napadih v Oslu in na otoku Utoya so v norveški prestolnici odkrili spomenik 77 smrtnim žrtvam. Na slovesnosti pred stolnico v Oslu so sodelovali tudi tamkajšnji župan Raymond Johansen, norveški princ Haakon in njegova soproga, princesa Mette-Marit.

Pred stolnico sta bila tudi oba umetnika Tobbe Malm in Tone Mork Karlsrud, ki so ju je pri oblikovanju umetnine navdihnili tragični dogodki iz leta 2011. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spomenik Jernrosene, v prevodu železne vrtnice, je sestavljen iz okoli 1000 železnih vrtnic, ki spominjajo na odziv Norvežanov na napade. V dnevih in tednih po tragediji je več tisoč ljudi pred stolnico v spomin na žrtve odložilo vrtnice, trg pred cerkvijo pa se je spremenil v morje rož. Na istem mestu je sedaj postavljena umetnina. Vrtnice so izdelali ljudje s celega sveta, med njimi tudi preživeli in svojci žrtev. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Desničarski skrajnež Anders Behring Breivik se je 22. julija 2011 preoblečen v policista podal na morilskih pohod in na otoku Utoya, kjer je bil tabor podmladka laburistične stranke, ubil 69 ljudi, še pred tem pa je sprožil eksplozijo bombe blizu vladnih poslopij v Oslu, pri čemer je umrlo osem ljudi. Žrtvam je očital multikulturalizem. Breivik prestaja 21-letno zaporno kazen, ki jo je moč neomejeno podaljševati.