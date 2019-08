Na Norveškem zasilno pristalo Pipistrelovo električno letalo

Incident se je zgodil 14. avgusta ob 14.42 po lokalnem času, je zapisano v osnovnem poročilu o nezgodi, ki beleži podrobnosti, ki so bile že predstavljene javnosti. Letalo Pipistrel Alpha Electro G2 je poletelo z letališča Gullknapp z dvema potnikoma na krovu. Pilot je bil Dag Falk-Petersen , direktor podjeta Avinor, ki ima v lasti večino civilnih letališč na Norveškem, njegova sopotnica pa je bila norveška sekretarka, ki so jo povabili na predstavitev letenja z električnim letalom. Nihče od njiju ni bil poškodovan, letalo pa je močno poškodovano.

Kot je za norveški VG rekel Falk-Petersen, so "med povratkom na letališče dobili opozorilo, da je nekaj narobe z močjo motorja, nato pa je moč motorja tudi dejansko začela upadati. Na koncu je motor odpovedal, zato sem moral klicati Mayday (mednarodni klic v sili op. a.) in iskati mesto za zasilni pristanek. Ker je bilo pod nami gozdnato ozemlje, sem se odločil zasilno pristati na bližnjem jezeru."

Ajdovsko podjetje Pipistrel smo prosili za komentar glede incidenta, od koder so nam sporočili, "da so aktivirali skupino strokovnjakov, ki bo ponudila direktno, takojšnje in transparentno pomoč pri preiskavi dogodka in iskanje vzrokov za incident. Prva poročila kažejo na izgubo moči, kar je povzročilo prisilni pristanek. Poškodovanih ni bilo, kar potrjuje uspešnost varnostnih mehanizmov, vgrajenih v zasnovo letala."Ker gre za električno letalo, ki v javnosti velja za novo tehnologijo, je logično, da dobi več medijske pozornosti in da bodo sprejeli vse ukrepe, ki bodo zagotavljali varnost letal Alpha Electro.

Alpha Electro G2 je nadgradnja prvega dvosedežnega električnega trenažnega letala, ki ga izdeluje Pipistrel, in je v svoji kategoriji že poželo številne pohvale. Alpha Electro je predvidena za šolanje pilotov in ima več kot dovolj polnjenja baterij, da v zraku ostane eno uro, kolikor traja povprečna ura šolanja, ima pa še vedno nujne rezerve. V začetnih korakih letenja z električnimi letali je bilo nekaj dvomov o varnosti letenja z baterijami, a kot so nesrečo na Norveškem komentirali pri Pipistrelu: "Ko je bilo letalo s posadko v vodi, ni prišlo do visokonapetostnega šoka."Tudi sama nesreča naj se bi v letalstvu kategorizirala za incident, saj je šlo za odpoved motorja in kontroliran pristanek zunaj letališča, v katerem nihče ni bil poškodovan.

Pipistrel je izdelal že več kot 60 letal Alpha Electro, če štejemo nesrečo na Norveškem, so se do zdaj zgodili trije incidenti s tem tipom letala. V Skandinavijo je Pipistrel prodal že "eno letalo na Finsko, še dve na Norveško, v teh dneh poteka dostava na Islandijo in tudi kupec omenjenega letala, ki je bilo udeleženo v incidentu, se je odločil, da naroči novo letalo, ki ga bo prejel kmalu." Norveška ima sicer v nacionalni strategiji zapisano, da morajo v naslednjih letih letalsko floto elektrificirati oziroma uvesti hibridna letala.