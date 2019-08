Na norveško-ruski meji zaznali manjšo količino delcev radioaktivnega joda

Norveške oblasti, pristojne za jedrsko varnost, so sporočile, da so na norveško-ruski meji po eksploziji v vojaškem oporišču na severu Rusije odkrili manjše količine delcev radioaktivnega joda. Dodale so, da sicer za zdaj ni mogoče potrditi, da so radioaktivni delci povezani z nesrečo blizu Arhangelska.

Norveške oblasti so danes sporočile, da so na norveško-ruski meji odkrili manjše količine delcev radioaktivnega joda. Vzorce z radioaktivnim jodom so zbrali na merilni postaji Svanhovd na severu Norveške med 9. in 12. avgustom, eksplozija v ruskem vojaškem oporišču, ki je zahtevala pet smrtnih žrtev, pa je odjeknila 8. avgusta. Šele nekaj dni po incidentu je ruska vlada potrdila, da so po nesreči zabeležili višjo raven sevanja od običajne. FOTO: AP Radioaktivni jod zaznajo šestkrat do osemkrat letno Norveške oblasti so še navedle, da na norveških postajah za merjenje radioaktivnega sevanja zaznajo radioaktivni jod od šestkrat do osemkrat letno, vir radioaktivnega sevanja pa običajno ni znan. Rusko državno podjetje za jedrsko energijo Rosatom je ta teden sporočilo, da so znanstveniki v Arhangelsku testirali motorje na jedrski pogon, ko se je zgodila nesreča. Oblasti v bližnjem mestu Severodvinsk so že na dan nesreče na spletu objavile, da so detektorji radiacije zaznali krajši dvig stopnje radioaktivnosti. Objavo so kasneje umaknile, obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je bila stopnja radioaktivnosti po nesreči običajna. Šele nekaj dni po incidentu je ruska vlada potrdila, da so po nesreči zabeležili višjo raven sevanja od običajne.