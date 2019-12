Na Novi Zelandiji izbruhnil vulkan, številni turisti pogrešani

Erupcija se je zgodila okoli 14.11 po lokalnem času, le nekaj trenutkov pred izbruhom pa so posnetki nadzornih kamer ujeli nekaj turistov, ki so se sprehajali ob robu kraterja. Nato so se kamere zatemnile.

Čeprav je sprva policija predvidevala, da se je v času izbruha na otoku nahajalo 100 ljudi, je nato številko znižala na okoli 50. Nekatere turiste so že rešili z otoka, okoli 20 jih še pogrešajo. Po zadnjih podatkih je vsaj ena oseba umrla.

Michael Schadeje v času izbruha s čolnom ravno zapuščal otok, dogajanje pa je posnel in objavil na družbenem omrežju Twitter. S posnetka je razvidno, kako se nad otokom vali velik oblak dima.