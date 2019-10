Burna noč v Kataloniji: protestniki skušali vdreti v poslopje vlade

Protestniki, med katerimi so bili številni deloma zamaskirani, so zažigali barikade in škatle ter policiste obmetavali z različnimi predmeti. Policisti v zaščitni opremi so poskušali z gumijevkami obdržati razmere pod nadzorom. V Barceloni je policija tudi s solzivcem posredovala proti množici, ki je skušala vdreti v vladno poslopje.

V različnih mestih v Kataloniji, med drugim v Barceloni, Tarragoni in Lleidi, so skupno prijeli 25 ljudi. Aretacije so izvedli zaradi napadov na policiste ali ogrožanja javnega reda, navedbe policije povzemajo mediji. 75 ljudi je zaradi poškodb poiskalo zdravniško pomoč. Sprva mirnih protestov se je samo v Barceloni udeležilo okrog 40.000 ljudi, iz Girone poročajo o 9000 protestnikih.

Katalonski protestniki so tako v torek že drugi dan zapored zasedli ulice mest, da bi protestirali proti ponedeljkovi obsodbi devetih nekdanjih politikov zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. Sodišče jim je dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

Protesti so potekali že v ponedeljek, ko je bilo v spopadih med protestniki in policijo ranjenih več kot 70 ljudi. Najhuje je bilo na barcelonskem letališču, kjer so odpovedali prek sto letov.

Tiskovna predstavnica katalonske regionalne vlade Meritxell Budo je sporočila, da razumejo jezo protestnikov, medtem ko so španske oblasti v Madridu povedale, da preiskujejo, kdo stoji za organiziranjem zborovanj. Vlada premierja Pedra Sancheza je še obsodila "splošno nasilje" na zborovanjih, ki da ga želi vsiliti manjšina.

Protestniki naj bi sicer uporabljali aplikacijo, poimenovano Tsunami Democratic, ki jih usmerja na kraje protestov v katalonskih mestih, piše BBC.