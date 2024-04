Na novogradnjah obvezne sončne elektrarne za strehe, večje od 1000 kvadratnih metrov

Od sobote dalje bo na strehe vseh novogradenj, ki bodo večje od 1000 kvadratnih metrov, treba postaviti sončne elektrarne. Govorimo o industrijskih in ne stanovanjskih stavbah. Cilj pa je, da Slovenija do leta 2030 tretjino energije dobi iz obnovljivih virov, kar je seveda tudi sonce. Slovenija s tem lovi tudi zelene cilje Evropske unije, ki bi rada do 2050 postala podnebno nevtralna celina. In za ta prehod ima ministrstvo na voljo tudi nekaj denarja. Kako ga bodo delili in komu?