Turisti in domačini v Jadranskem morju tudi letos že opažajo morske pse, ki se lahko – običajno v iskanju hrane – nevarno približajo obali. Pred dnevi so ga denimo opazili ob obali Medulina in v bližini marine Pomer, prav posebnemu srečanju dveh različnih psov, iz dveh različnih habitatov in dveh različnih svetov, pa so lahko bili priča vsi, ki so se v nedeljo potepali po obali Pirovca ob Tisnem.