Na obali Velike Britanije nasedla ruska tovorna ladja

Na obali pri britanskem mestu Cornwall je nasedla ruska tovorna ladja z 18 člani posadke, je poročala britanska obalna straža. Na krov so že poslali strokovnjake, ki bodo preverili, če je prišlo do uhajanja nevarnih snovi, a za zdaj kaže, da so se najhujšemu izognili.

Na poti so že vlačilci, ki bodo poskušali rusko ladjo Kuzma Minin potegniti iz plitvine. To naj bi storili v času plime, v popoldanskih urah. Reševanje ladje ni mačji kašelj, saj je dolga 180 metrov, a na srečo na njej ni bilo tovora, saj bi to reševanje še dodatno otežilo. Kot so za BBC potrdili v obalni straži, bodo pred premikanjem ladje poskušali oceniti morebitne poškodbe trupa. Vse poti do obale, ki je najbližje ladji, so zaprli, obalna straža je pripravila tudi nekaj reševalnih plovil, ki bi lahko v trenutku priskočila na pomoč, če bi se zgodilo najhujše. Britanska meteorološka agencija je za to območje razglasila visoko stopnjo nevarnosti za plovila, saj močan veter in dež povzročata številne preglavice v Rokavskem prelivu.