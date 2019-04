Na obisku pri teličku, ki je dobil ime po oddaji Svet

Ekipa oddaje Svet se je odpravili na Koroško k Danielu Lužniku in njegovemu teličku Svetku. Prvo srečanje v živo je bilo zelo veselo, saj je teliček zelo razigrane narave. Njegov lastnik pa ima poleg tega tudi ljubezen do zbirateljstva. Od svojega 14. leta obnavlja staro kmečko hišo in zbira predmete, vsaka izmed sob pa ima posebno zgodbo in nosi duh svojega časa.