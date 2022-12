Na obisku v Sloveniji predsednik Evropskega sveta Charles Michel

Na pol poti od Bruslja do Tirane, kjer bo potekal vrh EU-Zahodni Balkan, se je v Sloveniji ustavil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Slovenski premier Robert Golob ga je sprejel na gradu Strmol, kjer sta se dotaknila področja energetike ter teme o tem, kako lahko Evropska unija zagotovi varnost in stabilnost držav članic, njenih podjetij in državljanov. V luči prihajajočega vrha sta se dotaknila tudi teme o podelitvi statusa države kandidatke za vstop v Evropsko unijo Bosni in Hercegovini. Za slednje si Slovenija aktivno prizadeva že dalj časa, po besedah premierja Goloba pa Bosni nudimo veliko podporo, da se to uresniči še letos.