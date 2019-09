Na Območju 51 poostrili varnost. 'Pripravljamo se na najslabše'

Dogodek "Juriš na Območje 51, vseh ne morejo zaustaviti" vabi na tisoče somišljenikov z vsega sveta, da se pridružijo križarskemu pohodu za resnico med 20. in 22. septembrom. Dobili se bodo pri kiosku za spominke, kjer bodo uskladili taktike in z japonskim stilom 'naruto' prebili obrambno črto Območja 51, piše na Facebookovem dogodku.

"Ta fenomen je popolna mešanica zanimanja o nezemljanih in nadnaravnem, teorij vladnih zarot in želje, da izvemo, česar ne vemo," je dejal Michael Ian Borer , sociolog iz Univerze v Nevadi, ki raziskuje pop kulturo in paranormalne aktivnosti.

"Dogaja se. Že zdaj imamo ljudi z vsega sveta," je dejala Connie West , lastnica hotela Little A'Le'Inn v majhnem kraju Rachel v bližini Območja 51. Že zdaj gostijo ljudi iz Poljske, Škotske, Avstralije, s Floride, iz Idaha in Oklahome. Norija, ki jo je sprožila spletna šala oziroma povabilo na lažni dogodek, je očitno pri nekaterih spodbudila veliko zanimanje.

Skrivnostno Območje 51 že desetletja buri domišljijo ljudi in navdihuje številne teorije zarote, da na strogo varovanem območju ameriška vlada skriva trupla Nezemljanov in njihovo tehnologijo.

Svetovno zanimanje za izmišljeni dogodek so mnogi izkoristili na različne načine, med drugim so v bližini pripravili kar dva 'festivala' oziroma množico dogodkov, ki so jih poimenovali kar "Alienstock" (aluzija na Woodstock festival iz 60. let prejšnjega stoletja).

'Pripravljamo se na najslabše'

A niso vsi navdušeni nad množico ljudi, ki naj bi "vdrla" na območje. "Pripravljamo se na najslabše," je dejal Joerg Arnu, eden od 50 prebivalcev kraja Rachel. Okoli svojega posestva je postavil reflektorje, ograjo in znak za prepovedan prehod. S sosedi so organizirali tudi nočno stražo, saj se bojijo množice – zelo verjetno razočaranih obiskovalcev. "Tisti, ki vedo, kaj lahko pričakujejo med kampiranjem v puščavi, se bodo dobro zabavali. Tisti, ki pričakujejo noro zabavo, pa bodo morda razočarani," je dejal. Arnu se boji, da bo na območju primanjkovalo sanitarij, prenočišč, tudi hrane in vode za obiskovalce. Ti bi morda lahko v puščavo prišli povsem nepripravljeni, v kratkih hlačah in natikačih. "To jih ne bo zaščitilo pred živalmi, kačami in škorpijoni. Ponoči se shladi. Tukaj ne bodo našli tistega, kar iščejo, in bodo zelo jezni," je zaskrbljen domačin.

Težav bi bilo lahko nešteto. Zaradi navala ljudi bi bile lahko preobremenjene mobilne povezave. Najbližja bencinska črpalka je 72 kilometrov stran. Prenočišč je malo, zato bo večina morala spati v šotorih. Toda ponoči se temperature v puščavi spustijo tudi na pet stopinj Celzija. Prebivalci iz teh krajev zato upajo, da se bodo obiskovalci dobro pripravili na razmere, ki vladajo na območju.

"Res si tega nismo želeli," je dejal Varlin Higbee, komisar iz okrožja Lincoln, ki se je zavzemal za povečanje finančnih sredstev, s katerimi bi se lahko pripravili na pričakovano trumo ljudi. A kot je pojasnil, so ta hip pripravljeni na okoli 30 do 40 tisoč obiskovalcev. "Ne vemo pa, koliko jih bo dejansko prišlo," pravi Higbee.

"Območje 51 je kraj, kamor navadni državljani ne morejo. Ko rečete ljudem, da ne morejo storiti nečesa, potem si tega toliko bolj želijo," je fenomen razložil sociolog Borer.

Nizozemska turista dobila kazen

Povsem resno pa so stvar vzele ameriške oblasti. Zvezna letalska administracija je ta teden zaprla zračni prostor na območju. Ameriška vojska je že pred časom ljudi posvarila, da se ne smejo približati vratom vojaškega objekta, ki je na Območju 51. Na območju je ameriška vojska že v 50. letih prejšnjega stoletja začela testiranje letal. Več desetletij so zanikali, da območje sploh obstaja. To so potrdili šele leta 2013. Prav takšna skrivnostnost pa je bila glavno gorivo za špekulacije o tem, da na območju vlada dela poskuse na nezemljanih.

Okrožni policisti so prejšnji teden aretirali dva nizozemska turista, ki ju je privabil dogodek na Facebooku. Priznala sta, da sta stopila na zavarovano območje, ki pa je bilo še vedno precej oddaljeno od Območja 51. Za ta prekršek sta morala plačati več tisoč evrov kazni.

Vojska in policija sta poostrili varnost zaradi bližajočega se dogodka. Širše območje okoli Območja 51, ki je že ograjeno z žico, so še nadgradili z bodečo žico. Namestili so dodatne kamere, razsvetljavo ter postavili napise, ki svarijo, da se vdor na varovano območje kaznuje s 1000 dolarji.