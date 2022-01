Pridobivanje električne energije z vetrnimi elektrarnami je med najhitreje rastočimi panogami. Združeno kraljestvo in Nemčija imata skupno uporabo vetrne energije 27 odstotkov, Španija 22 in Danska kar 48 odstotkov. V Sloveniji pa zaenkrat delujeta le dve vetrni turbini v Dolenji vasi in pri Razdrtem.

Zato je projekt povečanja vetrne energije pri nas iz državne ravni in investitorja AAE Gamit Janeza Tratnika zelo pomemben. "Glavni namen je proizvodnja čiste energije, to je bistvo projekta in zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida," je povedal Tratnik. Ozemlje Griškega polja in Dolenje vasi je najbolj primerno za postavitev vetrnic zaradi bližine avtoceste, priključka za elektriko in možnosti zagotovitve dovoljšne razdalje od samega naselja.