Na območju Komende in Kamnika toča lomila strešnike in razbijala okna

Močno neurje s točo, po besedah domačinov veliko tudi kot kokošje jajce, je divjalo na območju Komende in Kamnika. V Komendi je toča lomila strešnike, razbijala okna in poškodovala avtomobile. Povsem so uničeni tudi pridelki na vrtovih in poljih, tako domačih pridelkov letos žal ne bo. V Kamniku pa je toča mašila jaške – posledično je voda zalivala garaže in stanovanjske objekte. Šele jutro je zares pokazalo, kakšno škodo je za seboj pustilo lokalno neurje.