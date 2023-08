Na Koroškem razmere po poplavah ostajajo kritične. Samo na območju Slovenj Gradca je aktivnih več kot 160 plazov. V Dravogradu domove in cestne povezave ogroža 12 večjih plazov v velikosti dva hektarja in več. V nedeljo zvečer so zato iz petih naselij preventivno evakuirali 225 ljudi. Mesto je zaradi uničenih mostov in cest še vedno težko dostopno. Poplave, ki sta jih povzročili narasli reki Meža in Mislinja, so močno prizadele stanovanjske objekte in industrijsko cono na obrobju mesta.