Na območju Umaga Slovencem ukradli avtomobile, kolesa in denar

V ulici Put maslina v Bašaniji pri Umagu je storilec v noči na nedeljo skozi balkonska vrata vdrl v počitniško hišo ter iz nje odnesel denarnice, ure in mobitel. Ukradel je tudi avtomobilske ključe ter z njimi odklenil in nato odpeljal bel volkswagen znamke tiguan s slovensko registracijo. 60-letnega slovenskega državljana je tako oškodoval za več sto tisoč kun (več deset tisoč evrov), je danes objavila policijska uprava hrvaške Istre.

Policija ugotavlja okoliščine tatvin in intenzivno išče storilce, so še sporočili s policijske uprave hrvaške Istre.

V Siparski ulici v Zambratiji v Umagu pa je storilec isto noč prav tako ukradel denar in avtomobilski ključ, s katerim je odklenil in odpeljal temno siv volkswagen znamke touran s slovensko registracijo. Lastnika je oškodoval za več deset tisoč kun (več tisoč evrov), so dodali.

Že v noči na petek je prav tako v ulici Put masilna v Bašaniji neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel štiri kolesa, od tega tri električna. Odtujil je tudi nahrbtnik, v katerem so bili dokumenti in oprema za plažo. Dva slovenska državljana je tako oškodoval za več deset tisoč kun.