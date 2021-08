Neurje je zajelo območje Žalca, najhuje je bilo v vasi Vrbje, kjer toče domačini niso niti malo pričakovali, saj je doslej veljalo, da tega tam ni. Na pomoč so jim takoj po neurju priskočili gasilci, ki so sanirali strehe in pregledovali objekte. Domačini so več ur čistili dvorišča, vrtove, sadovnjake in pripovedovali, da za letošnjo sezono ni ostalo nič.