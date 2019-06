Odstrel medvedke z mladiči razdvaja slovensko javnost

Medvedko, ki je v soboto v Vrhu nad Želimljami napadla 80-letnico, so domačini dopoldne spet opazili v bližini kraja napada. Več deset lovcev tako že več ur pospešeno išče medvedjo družino. Domačinom sprehoda po gozdu ne dovolijo, prav tako so dali jasna navodila, naj tam nihče ne spušča psov. A odstrel te medvedje družine razdvaja slovensko javnost. Medveda pa so opazili tudi na ljubljanskem Golovcu.

VEČ VIDEOVSEBIN 04:19 Iz 24UR: Lovci iščejo medvedko 02:51 Iz SVETA: Iskanje medvedke za odstrel