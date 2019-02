Na Obrežju ujeli Slovenca, ki je vozil kebab iz Poljske na Hrvaško

Je pa danes hrvaška sanitarna inšpekcija potrdila, da je bilo meso za kebab, okuženo s salmonelami, ki je prišlo iz Slovenije, razdeljeno med 57 različnih gostinskih obratov. Količina mesa, ki je bila porabljena še ni jasna, govori pa se, da gre za količine med 500 in 8500 kilogramov, je poročal Jutarnji list. Inšpekcijski nadzor so opravili v 26 obratih. Po tem ko je slovenski distributer kupce obvestil o odpoklicu mesa, je večina meso umaknila iz prodaje, se pa še ne ve koliko se ga je pojedlo, preden je prišlo do odpoklica.

Spomnimo, Uprava za varno hrano je pred tedni umaknila nove količine kebaba. Gre za meso, v katerem so že potrdili prisotnost salmonele in zdravil. Koliko tega kebaba je dejansko prišlo do ponudnikov ni znano, so pa ugotovili, da so oporečno maso za kebab poslali tudi na Hrvaško in Madžarsko. Še vedno pa čakajo na preostalih 8 rezutatov analiz govejega mesa iz Poljske. Neuradno smo izvedeli, da v njem preiskujejo tudi morebitno prisotnost drugih zdravil.