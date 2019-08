Na ogenj zlili med 250 in 300 tisoč litrov vode, a še ni pod nadzorom

Gasilci se na španski Gran Canarii še vedno bojujejo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil konec tedna. Po zadnjih podatkih se ogenj sicer ne širi več, ni pa še pod nadzorom, poroča El Mundo. Potem ko se je v nedeljo že zdelo, da gasilci zmagujejo, je namreč veter zvečer ognju dal novih moči. In namesto da bi se okoli tisoč evakuiranih prebivalcev lahko vrnilo na svoje domove, se jim je pridružilo še 125 novih začasnih izseljencev iz krajev Tejeda in Artenara.

Pogorelo je tisoč hektarjev veliko območje, obseg požara pa je kar 23 kilometrov, poročajo španski mediji. Z ognjem se je v nedeljo borilo med 500 in 600 ljudi, aktivirali so tudi posebno enoto vojske za posredovanje v nujnih primerih. Pomoč so imeli tudi iz zraka, saj je pri gašenuju požara sodelovalo devet helikopterjev, letalo in hidroplan. Skupaj so na ogenj zlili med 250 in 300 tisoč litri vode, je povedal predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres.

Kot je povedal, gasilce najbolj skrbi, da bi ogenj dosegel težko dostopno slikovito mestece Tejeda, znano po pridelovanju mandljev. Kljub temu ostaja pozitiven. Če zdržimo še nekaj ur, je dejal, bomo v boju s plameni zmagali.

Kot smo poročali, je policija že prijela moškega, ki naj bi - sicer nenamerno - zanetil požar. Zagorelo naj bi namreč zaradi nepravilne uporabe opreme za varjenje.