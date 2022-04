Na OŠ Miška Kranjca po petkovi nesreči že potekajo podrobnejši pregledi

Potem ko je v petek v eni od učilnic Osnovne šole Miška Kranjca v Ljubljani s stropa odpadel del ometa in poškodoval pet učenk višjih razredov, so imeli na šoli znova sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Gradbenega inštituta, Mestne občine Ljubljana in kriminalisti. Opravili so prvi podrobni pregled celotne stavbe, ki pa se bo nadaljeval tudi v torek, ko naj bi že podali prve ugotovitve. Medtem pouk za učence od prvega do četrtega razreda poteka še naprej v šoli, učenci višjih razredov pa se šolajo na daljavo. Šola prav tako intenzivno išče način, kako bi bilo šolanje od doma čim bolj kratkotrajno.