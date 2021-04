Na osnovni šoli v Slovenj Gradcu zbirajo sredstva za dvigalo za gibalno ovirane učence

Jaka Šurcje učenec druge osnovne šole Slovenj Gradec, ki pa ni popolnoma prilagojena njegovim zahtevam. Potrebovali bi namreč dvigalo, ki bi ga prepeljalo tudi v druge etaže šole in mu tako omogočilo obiskovanje vseh učilnic. "Z dvigalom bi se lahko premikal po šoli in bil enakovreden ostalim. Celemu razredu se ne bi bilo treba prilagajat meni in rad bi videl tudi druge učilnice," je povedal Jaka.

Da bi potrebovali dvigalo, je šola ugotovila, ko so Jaka vpisali v prvi razred. Že takrat se je ravnateljica Nada Duler, obrnila na mestno občino Slovenj Gradec. Ta bo dvigalo sofinancirala, del denarja pa bodo na različne načine zbrali sami. "Že v lanskem letu, ko je bil Jaka v petem razredu, smo začeli načrtovati dobrodelni koncert. Posneli smo tudi kratek film o težavah in življenju na šoli" je pojasnila Dulerjeva.

Povabilu na dobrodelni koncert so se odzvali številni lokalni in nacionalni estradniki, a je projekt zaradi Covida propadel. Donatorska sredstva trenutno zbirajo na računu šole, ki je naveden na njihovi spletni strani. Ravnateljica pa poudarja, da "dvigalo ni namenjeno le enemu učencu, temveč širšemu krogu oseb".

Trenutno ima dostop le do ene učilnice in knjižnice

Pouk trenutno za celoten razred poteka v pritličju, od koder so Jaki tudi uredili dostop do sanitarij, ki so v sosednji športni dvorani in mu omogoča samostojno opravljanje potreb. "Do sedaj sva uporabljala le dva prostora, in sicer njegovo matično učilnico in knjižnico. Prejšnja leta je imel dostop tudi do jedilnice, kjer so uporabljali goseničarja, a zaradi operacije je to odsvetovano. Jaka se sedaj prehranjuje v svoji matični učilnici, do drugih prostorov pa nima dostopa,"je razmere opisala Jakova negovalka Petra.

Izgradnja dvigala je ocenjena na 100.000 evrov, zgradili naj bi ga zunaj šole, saj drugje zanj ni prostora. Trenutno drugih gibalno oviranih učencev na šoli ni, bi bila pa to odlična naložba za prihodnost.