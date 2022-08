Na osrednji maši v Brezjah se je zbralo štiri tisoč vernikov

V romarskem središču na Brezjah se je zbralo več tisoč ljudi, tako iz Slovenije kot tujine. Ljudje se Mariji na Brezjah zahvaljujejo že stoletja, izročajo ji prošnje in stiske. Za vernike je to prostor, kjer najdejo moč in spodbudo, je v pridigi povedal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je ljudem med drugim navedel tudi besede papeža Frančiška, ki je dejal, da bi vsako nosečnico rad prosil, naj ji nič ne vzame notranjega veselja ob materinstvu. Nadškofu Zoretu je pri osrednji maši prisluhnilo okoli 4 tisoč vernikov, kar je precej več kot lani, ko je praznik potekal v luči epidemioloških omejitev. Številni so izpostavili pomen tradicije in povedali, da na Brezje hodijo vsako leto. Veliko jih pride z družinami, nekateri to priložnost izkoristijo tudi za rekreacijo.