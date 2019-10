Na Otok so se po zlomu Thomasa Cooka vrnili vsi potniki

Agencija Thomas Cook je po podatkih gospodarskega ministrstva s svojo partnersko mrežo agencij Neckerman, Thomas Cook in Bucher Reisen družba posredovala tudi turistične storitve in doživetja na slovenski obali, Bledu, v Kranjski Gori in nekaterih termalnih središčih.

Ikonični britanski potovalni velikan Thomas Cook je stečaj razglasil pred dvema tednoma in s tem končal ugibanja o njegovi usodi. Kot so tedaj sporočili iz družbe, jim kljub prizadevanjem ni uspelo zagotoviti novih zasebnih vlagateljev. Zaradi stečaja je v tujini obstalo 600.000 turistov. Zlom Thomasa Cooka je hude izgube povzročil tudi v turističnih destinacijah, predvsem sredozemskih. Na udaru sta predvsem Španija in Grčija, kjer izpade prihodkov štejejo v več sto milijonih evrov.

Na vprašanje, kako lahko propad takšnega turističnega velikana vpliva na turizem v regiji in pri nas, na ministrstvu odgovarjajo, da je likvidacija tako velike potovalne agencije 'šok' na mednarodnem potovalnem trgu.

Kot so še zapisali, je imela družba v lasti tudi precej hotelskih kapacitet, ki so se znašle v neprijetnih okoliščinah, a imajo do vrhuncev nove turistične sezone še čas, da uredijo lastniško strukturo.

Po njihovem mnenju se bodo nekatere destinacije na kratek rok pocenile, na daljši rok pa to ne bo imelo vpliva."Na srednjeročni in daljši rok, torej na prihodnjo zgodnjo in osrednjo sezono, ne bo vpliva. Teoretično gledano je stečaj skupine lahko povod, da bodo hotelirji, ki so svoje kapacitete 'obljubili' skupini Thomas Cook, z nižjimi cenami skušali preprodati te kapacitete."

Po njihovem mnenju bo situacija s skupino Thomas Cook tudi nekakšen test odgovornosti turističnega gospodarstva do lokalnih ponudnikov, prebivalcev, delavcev in nenazadnje tudi do turistov.