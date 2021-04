Na Otoku cepljenih skoraj 32 milijonov ljudi, hitijo tudi Američani

Tudi zaradi zapletov s cepivom AstraZenece strategija cepljenja v Evropski uniji še vedno šepa. Doslej je bilo z enim odmerkom cepljenih 12,2 odstotka Evropejcev, z dvema komaj šest odstotkov. Bruselj in vlade držav članic vztrajajo, da se bomo v Evropi v novo normalo vrnili do poletja, ko naj bi dosegli kolektivno imunost oziroma 70-odstotno precepljenost.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je pri cepljenju glede na število prebivalcev najučinkovitejša Malta, kjer je prvi odmerek dobilo že skoraj 30, drugega pa 12 odstotkov ljudi. Najpočasneje gre Latviji in Bolgariji, kjer so cepili manj kot sedem odstotkov ljudi. Prav tako je tudi na Hrvaškem, kjer je prvi odmerek dobilo malo več kot 11 odstotkov prebivalcev.

S 13,4 odstotka cepljenih je Slovenija na 20. mestu, a še vedno pred Nemčijo in Nizozemsko. S 60 odstotki cepljenega prebivalstva je svetovni rekorder Izrael. V Veliki Britaniji se je cepila že polovica ljudi, v Združenih državah Amerike pa 42 odstotkov prebivalcev. Predsednik Joe Biden je Američanom obljubil, da bodo do 19. aprila imeli dostop do cepiva prav vsi, starejši od 16 let.