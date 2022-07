Vroče kot v Sahari v Afriki je tudi na Otoku. Britanski meteorologi so zato v delih Anglije, vključno z Londonom, za ponedeljek in torek izdali rdeče opozorilo. Pristojne službe se bojijo, da utegne ta vročinski val, kakršnega Britanija še ni doživela, zahtevati do 10.000 življenj. Tako vroče kot v ponedeljek na Otoku ni bilo od leta 2019. Namerili so rekordno temperaturo, ki je dosegla 38,7 stopinje Celzija.