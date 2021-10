Na Otoku narašča število primerov nasilja nad ženskami

V Veliki Britaniji ogorčenje in skrbi povzroča porast nasilja nad ženskami. Moški na Otoku vsak teden ubijejo dve ženski, kar je policija sama označila kar za epidemijo nasilja. Ženske si ne upajo več same na pot po mestnih ulicah in parkih. Vsesplošno ogorčenje in zahteve po odločnem ukrepanju sta sprožila odmevna primera posilstva in umora mladih žensk v Londonu, 28-letne učiteljice, ki je bila pred tednom dni posiljena v enem od londonskih parkov, in 33-letnice, ki je izginila v začetku marca. Njeno truplo so teden dni pozneje našli v gozdu v Kentu. Njenega morilca, policista, so obsodili na dosmrtno ječo.