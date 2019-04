Neznanci vdrli na otroško zabavo v Mehiki in začeli streljati: 13 mrtvih, med njimi tudi malček

Več ljudi je bilo v petek zvečer zbranih v lokalu v mehiškem Minatitlanu na otroški zabavi, ko so vanj vdrli oboroženi moški. Iskali so nekoga po imenu El Becky, nakar so začeli streljati. Ameriški mediji poročajo, da naj bi strelci iskali lastnika lokala.

V streljanju je umrlo 13 ljudi. Med mrtvimi je sedem moških, pet žensk in enoletni otrok. Oblasti pravijo, da gre za najhujši pokol odkar je predsedniški mandat prevzel Andres Manuel Lopez Obrador.

Po navedbah oblasti so bili ranjeni še štirje ljudje, medtem ko mehiški mediji navajajo sedem ranjenih. Večina žrtev je bila članov iste družine.

Motiv za napad še ni znan, a je v Veracruzu zelo pogosto nasilje povezano z organiziranim kriminalom.