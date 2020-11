Na OZS pričakujejo 100-odstotno povračilo stroškov in nadomestilo plač

Frizerji, kozmetičarji in ostali obrtniki, ki so morali zapreti posel v drugem valu epidemije, opozarjajo, da ne bodo več dolgo zdržali. Na Obrtno-podjetniški zbornici pričakujejo, da bo v šestem protikoronskem paketu tudi 100-odstotno povračilo stroškov in nadomestilo plač, saj mnogi v tem času niso ustvarili nobenega dobička in so tako nezmožni plačati najemnino in stroške. Celo 20-odstotno nadomestilo plače za tiste, ki so na čakanju, je za podjetnike namreč prevelik zalogaj.