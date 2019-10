Na parlamentarnih volitvah na Portugalskem zmaga socialistov

Po rezultatih vzporednih volitev je Socialistična stranka (PS) dobila med 34 in 40 odstotkov glasov, kar ustreza omenjenim 100 do 117 sedežem v parlamentu. Drugo mesto naj bi s 24 do 31 odstotki glasov oziroma 68 do 82 sedeži dosegla desnosredinska socialdemokratska stranka (PSD). Levi blok naj bi medtem dobil 17 do 26 sedežev, komunisti pa sedem do 14 sedežev v parlamentu.

V iztekajočem mandatu so socialisti vladali brez uradne koalicije, a s podporo Levega bloka (BE) in komunistov (PCP). Costova vlada je zajezdila val gospodarskega okrevanja, ki se je začelo že v času predhodne vlade, in že kmalu ukinila nekatere od varčevalnih ukrepov, reze v plače javnih uslužbencev ter pokojnine. Socialisti so poleg tega dvignili minimalno plačo in razveljavili nekatera zvišanja davkov.

Poleg gospodarskih so bili med glavnimi temami predvolilne kampanje tudi socialna vprašanja in podnebne spremembe. Migracije, ena najbolj vročih tem v večini evropskih držav, pa so bile na Portugalskem komajda predmet razprave - če že, pa bolj izseljevanje kot priseljenci. Medtem ko ima Portugalska približno 10,2 milijona prebivalcev, namreč še dodatnih 2,2 milijona Portugalcev živi v tujini, med njimi 1,5 milijona v drugih evropskih državah.