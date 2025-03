Na počitnicah še druga polovica šolarjev

Počitnic se je razveselila še druga polovica osnovnošolcev in srednješolcev. Okoli 140.000 učencev in dijakov je za teden dni šolske torbe postavilo v kot. In če so šolarji vzhodne Slovenije prejšnji teden uživali na snegu, se morajo tisti iz zahodne Slovenije sedaj znajti v dežju. A naj vreme ne bo ovira, se strinjajo tam, kjer jim tako notranjih kot zunanjih aktivnosti za otroke ne bo zmanjkalo.