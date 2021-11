Na podnebni konferenci dosegli prve dogovore za omejitev globalnega segrevanja

Več kot sto svetovnih voditeljev se je zvezalo, da bodo do leta 2030 ustavili krčenje gozdov in pragozdov. Za to bodo namenili več kot 16 milijard evrov. Zaščita gozdov je ključna za omejitev globalnega segrevanja do največ stopinje in pol Celzija, kar je glavni cilj srečanja na Škotskem. Dogovor sta tokrat podprli tudi Kitajska in Brazilija, kjer se je krčenje gozdov v zadnjih sedmih letih močno povečalo. Več kot 80 držav pa je podprlo še pobudo Združenih držav in Evropske unije za zmanjšanje izpustov metana za 30 odstotkov v tem desetletju.