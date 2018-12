'Bolj verjamem v Božička, kot da bodo politiki rešili planet'

Kot je ocenila policija, se je v belgijski in tudi evropski prestolnici zbralo 65.000 ljudi. S protesti so sporočili, da mora politika na prvo mesto postaviti podnebje, a obenem so izražali nejevero, da se bo to dejansko zgodilo. Na transparentih je bilo tako mogoče prebrati napise, kot so"bolj verjamem v Božička, kot da bodo politiki rešili svet" in "podnebje prvo, politika druga".