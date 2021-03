Na pogrebu Bandića kljub epidemiji množica ljudi

V Zagrebu so se na pogrebni slovesnosti poslovili od Milana Bandića, ki je mestu županoval kar 20 let. Na pogrebu se je kljub epidemiji covida-19 zbrala nepregledna množica ljudi, med njimi tudi najvišji predstavniki hrvaške politike. Mestne oblasti so zaradi pričakovane gneče povečale število avtobusov na liniji, ki pelje do pokopališča. Organizatorji sicer zagotavljajo, da je bilo za varnostne ukrepe dobro poskrbljeno, a 300 redarjev je le stežka sledilo korakom večtisočglave množice.

