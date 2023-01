Na pogrebu Benedikta XVI. zbranih okoli 50.000 vernikov

V Vatikanu so v četrtek dopoldne pokopali zaslužnega papeža Benedikta XVI. Kot si je zaželel, so njegovo tridelno krsto položili v kripto bazilike svetega Petra. Želja pokojnega je bila tudi, da bo pogreb slovesen, a preprost, kar so v Vatikanu upoštevali. Kljub temu je bil brez primere, saj ga je prvič v zgodovini vodil naslednik umrlega papeža, sedanji papež Frančišek. Ob pogrebu so veljali strogi varnostni ukrepi. Med drugim je bil zaprt zračni prostor nad Vatikanom, za varnost pa je skrbelo več kot 1000 rimskih policistov. K večnemu počitku je zaslužnega papeža pospremilo okoli 50.000 vernikov.