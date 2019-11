Na Žalah prodajalci ponujali alternative plastičnim svečam

Na pokopališčih širom po državi so ljudje množično obiskovali grobove. Zaradi gneče je v okolici pokopališč veljal prilagojen prometni režim, ljudje pa so vsak na svoj način obujali spomine na preminule svojce in prijatelje. Kljub pozivom k prižiganju čim manj plastičnih sveč, pa prodajalci zatrujejo, da gredo te še zmeraj dobro v prodajo. A ljudje pravijo, da jih prižigajo manj.