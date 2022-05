Na poletni olimpijadi gluhih slovenski atletinji osvojili štiri medalje

Leja Glojnarič je bila zlata v mnogoboju in skoku v višino, Iris Breganski pa bronasta v mnogoboju in skoku v višino. Njun uspeh sta dopolnila še teniški igralec Marino Kegl s četrtim mestom in atlet Taden Enci, ki je v teku na 400 metrov zasedel 11. mesto. Športniki invalidi velikokrat premikajo meje razumnega, zato so lahko vzor mnogim od nas, ko mislimo da česa ne zmoremo. In ker si želimo, da bodo vsi gluhi in naglušni razumeli, o čem teče beseda, smo pogovor z odlikovanima atletinjama podnaslovili.