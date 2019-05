Na Poljskem so se rodili prvi šesterčki

Včeraj so se v poljskem Krakovu rodili prvi šesterčki v državi. Štiri deklice in dva dečka so prišli na svet s carskim rezom v 29. tednu nosečnosti, tehtali pa so med 890 in 1300 gramov, so pojasnili v tamkajšnji porodnišnici. "Tako mati kot novorojenčki se dobro počutijo," je sporočil tiskovni predstavnik porodnišnice. Vseh šest otrok je v inkubatorjih, ker so se rodili prezgodaj.

Zdravniki in starši so sicer pričakovali, da se bodo rodili peterčki, tako da je bil šesti otrok popolno presenečenje za vse. 29-letna mati šesterčkov ima sicer že enega otroka.