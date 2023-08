Na Poljskem z mašami na pomoč Sloveniji

Povezovanje Koroške s svetom in sosednjimi regijami še naprej ostaja prva naloga. Na pomoč prihajajo tudi Poljaki, ki so napovedali sodelovanje pri izgradnji mostov in cest. Pakete pomoči so že takoj po poplavah pripeljali s tovornjaki, tokrat večje količine prihajajo po zraku. Na Poljskem bodo ob prazniku Marijinega vnebovzetja pri vseh mašah imeli nabirko za pomoč prizadetim v poplavah pri nas. Govorimo o 40-milijonskem narodu, ki je zelo veren, zato se Slovenska karitas nadeja izjemno velikega zneska. Na Brnik pomoč še vedno prihaja dnevno.