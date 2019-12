Na poljski šoli izvedli vajo za primer strelskega napada, otroci v šoku

Na poljski šoli so izvedli vajo za primer terorističnega napada, a o tem niso nikogar obvestili. Zamaskirani neznanci so vdrli v šolo, začeli groziti in streljati z lažnim orožjem. Nekateri otroci so se tako prestrašili, da zdaj potrebujejo pomoč psihologov, eden je v paniki celo skočil skozi okno. Niti učitelji niso vedeli, kaj se dogaja. Ravnateljico so odpustili, grozi pa ji tudi sodni pregon.