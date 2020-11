Na pomembnost letošnjih ameriških volitev opozarjali tudi številni športniki

Kar nekaj športnikov je takšnih, ki si želijo sprememb. Tudi v politiki. Pred ameriškimi volitvami so tako LeBron James, Stephen Curry in ostali super zvezdniki opozarjali na pomembnost volitev in ljudi pozivali, naj pridejo na volišča. Prav omenjena košarkarja pa sta se v preteklosti znašla na bojni nogi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. James se je pred tokratnimi volitvami tako vpletel še konkretneje in Američane pozival na volišča.