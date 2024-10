V BiH tudi slovenski reševalni psi: 'Ko najdejo osebo, to nakažejo z laježem'

Se še spomnite reševalne psičke Ore in njenega vodnika Matjaža Bolke, ki sta septembra na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto kolajno v iskanju pogrešanih oseb iz ruševin? Trenutno se kot del ekipe slovenske pomoči nahajata v Bosni in Hercegovini, kjer še vedno odstranjujejo posledice katastrofalnih poplav, ki so državo prizadele minuli teden. Slovenska civilna zaščita je tja napotila 46 svojih predstavnikov, ki pomagajo pri odkopavanju objektov in iskanju morebitnih preživelih. Tu pa je ključnega pomena tudi šest reševalnih psov, ki so se slovenski ekipi pridružili na misiji.