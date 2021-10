Na pošti prestregli šest ovojnic z grozilnimi pismi in naboji, namenjenih nekaterim politikom

Neznanec je predsedniku vlade, notranjemu in obrambnemu ministru, predsedniku SNS ter poslanskima skupinana Desus in SNS poslal pisma, v katerih so bili naboji in fotografije družinskih članov. Pisma sicer niso prišla na dom Janeza Janše ali Mateja Tonina, prestregli so jih že na pošti. Policija zdaj intenzivno preverja, kdo je pošiljatelj, ki grozi politikom.