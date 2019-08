Pilot letala na poti v službo zasilno pristal na avtocesti

Pilot David Acklam je za Komo rekel, da je "bil z letalom na poti v službo, ko je motor naenkrat nehal delovati, zato sem moral pristati na avtocesti". V incidentu ni bil nihče poškodovan, je povedala Johnna Batiste , policistka v zvezni državi Washington. Številni vozniki so presenečeni opazovali, kako se letalo spušča po odseku avtoceste, kjer je po prisilnem pristanku zastal promet.

Eden od voznikov na cesti, Dennis Diessner , je za Komo rekel, da se je letalo tako približalo njegovemu avtomobilu, da se mu je zdelo, da bi ga lahko dosegel in se ga dotaknil. "Mislil sem, da bo njegovo krilo snelo vrh mojega avtomobila," je povedal Diessner. "Skoraj sem doživel srčni infarkt." Povedal je, da se je po uspešnem pristanku letala prepričal, da je pilot v redu. "Veste, pokrov se je odprl in je hitro izskočil."

Letalo je najverjetneje imelo okvaro gorivnega sistema, zato je moral pilot izbrati mesto za prisilni pristanek, in avtocesta je bila v tistem trenutku najboljša izbira, saj je letel nad gosto poseljenim mestom. "Pilot je videl ravni odsek avtoceste in letalo tja tudi usmeril. Šlo je za verigo srečnih naključij, saj je bilo v tistem trenutku na avtocesti manj prometa, v nasprotnem primeru bi lahko trčil v avtomobile ali pešce," je rekla Batistova. Policist, ki je bil v tistem trenutku na tem odseku avtoceste, je uspešen pristanek ujel na kamero, in ko je preveril, da je pilot nepoškodovan, je letalo pomagal potisniti na bližnje parkirišče. Pilot je rekel, da"je lepo biti živ".