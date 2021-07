Na pragu četrtega vala: višje številke epidemiologi pripisujejo okuženim maturantom

Očitno drvimo v nov, četrti val, opozarja prvi mož NIJZ Milan Krek. Delta različica namreč eksponentno narašča, krivulja se obrača navzgor. Višje številke epidemiologi za zdaj pripisujejo okuženim maturantom, ki so se v soboto vrnili z maturantskega izleta v Španiji. V jugovzhodni in posavski regiji so tako zdaj priča izbruhu, na testu je bilo pozitivnih že 58 dijakov, vsi – tudi negativni – ker gre za visokorizične kontakte, pa ostajajo v karanteni.

