Na praznovanju 70-letnice vladavine Elizabete II. bo sodelovalo več kot 10 tisoč nastopajočih

Na Otoku so objavili podrobnosti o bogatem, pisanem, tako rekoč karnevalskem "finalu" praznovanja kraljičinega platinastega jubileja, 70-letnice vladavine Elizabete II., ki bo junija. Organizatorji obljubljajo spektakel, od Eda Sheerana do vojakov, pa od lutk korgijev, priljubljenih psov monarhinje, do 200 pravih konj. Podaniki in turisti, ki se bodo v času praznovanja mudili v Londonu, ter stotine milijonov ljudi po svetu pred televizijskimi zasloni, bodo lahko občudovali tudi premikajočo se orjaško torto in visokega zmaja.